Imbottigliamenti – e menti – che diventano leggenda

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sappiamo tutti che un pizzico di follia aiuta a pensare in grande e osare, là dove tanti invece farebbero un passio indietro. Solo unendo la passione cieca e illimitata di Luca Gargano – patron della Velier SpA – all’esperienza di oltre quarant’anni di assaggi di Joy Spence – Master Blender di Appleton Estate – poteva nascere una collezione così assoluta, super premium e «from the heart». Non a caso, la Appleton Hears Collection è un progetto di culto per i collezionisti di tutto il mondo che racchiude una gamma in edizione limitata di single marks 100% pot still, millesimati e selezionati dai due esperti. Nulla di simile era mai stato fatto sino a questo momento tra le mura della storica distilleria caraibica e vi lasciamo immaginare quale accoglienza e riscontro questo progetto abbia avuto nel mondo rum italiano e internazionale.