Ida Platano sbotta sui social insulti e lite con una signora | che è successo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Quest’oggi Idasi è svegliata con una vena piuttosto polemica. La donna, infatti, ha voluto registrare un video nel quale ha raccontato una cosa che le è successa in questo periodo e che non le ha fatto molto piacere. Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto dei pesantied ha deciso di replicare. Gliricevuti da Idae la sua replica In questi giorni Idaè stata insultata da alcuni utenti del web i quali hanno criticato le sue gambe, ritenute troppo grosse. La donna è intervenuta sulla faccenda specificando che, in realtà, lei soffre di un disturbo ed è questo il motivo per il quale presenta questo difetto fisico. Dopo aver chiarito la faccenda, però, la dama ha deciso di approfondire la cosa con un video apposito.