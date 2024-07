FVG si impone sulla scena tecnolgica italiana con Tecnest e Web Industry

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Adnkronos) - Udine 4 luglio 2024 - Il Friuli Venezia Giulia siper il suo sapere in fatto di tecnologia. Protagoniste:e Web. Partneship fra il colosso piemontese Ser Spa e la friulana tecnologicaper la digitalizzazione dei processi produttivi all'interno della azienda di Santena. Agli annunci non sempre seguono i riscontri sugli effetti risultati di investimenti importantitecnologia inserita nelle aziende e nei processi produttivi, spesso con un radicale cambio d'approccio all'insegna di una gestione integrata e innovativa. Acquista perciò particolare valore il bilancio che l'azienda piemontese Ser, localizzata a Santena in provincia di Torino e attiva nel settore chimico per la produzione di candele profumate con un fatturato di 200 milioni e la leadership europea, fa della importante riorganizzazione dei sistemi produttivi con focuspianificazione del settore candele compiuta poco più di 10 anni fa, nel 2013, avendo come partner tecnologico l'azienda friulana, da 37 anni impegnata nel dare soluzioni integrate per fabbriche in trasformazione e ora proiettata sul manifatturiero del futuro, iperconnesso, 50 e con applicazioni AI.