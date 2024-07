Fortemente inquinate la foce dei fiumi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Quattroanalizzati e un risultato ancora una volta deludente per Massa Carrara: le foci sono tutte molto. Sono i risultati della 38ª campagna estiva di Legambiente ‘Goletta Verde’. Attenzione, però, bisogna fare due premesse. La prima: le analisi valutano solo la qualità di queste acque sotto il profilo dei batteri intestinali, gli stessi considerati per valutare la balneabilità delle coste. Quindi l’inquinamento si riferisce alla presenza di escherichia coli ed enterococchi intestinali, ben oltre i limiti di legge per la balneabilità delle acque. La seconda premessa: nessuna di queste foci è considerata balneabile. Su tutte e quattro, insieme ad altre foci più piccole sulla costa apuana, vige infatti il divieto di balneazione permanente per motivi igienico sanitari.