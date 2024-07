Erik ten Hag prolunga il contratto con il Manchester United

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 4 luglio 2024) 2024-07-04 12:30:38 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il manager delten Hag hato il suoall’Old Trafford fino al 2026. L’olandese stava entrando nell’ultimo anno del suo attualeed era sotto pressione dopo aver guidato il club al suo peggior risultato in Premier League, l’ottavo posto. Tuttavia, è stata esercitata l’opzione di estendere il suo mandato per un’ulteriore stagione, in seguito alla revisione di fine stagione effettuata dai proprietari del club dopo la vittoria in finale di FA Cup contro ilCity. Qui per restare.#MuFC —(@ManUtd) 4 luglio 2024 Nonostante abbiano parlato con diversi potenziali sostituti e siano fortemente accostati a giocatori del calibro di Gareth Southgate, hanno deciso di puntare sul 54enne ex allenatore dell’Ajax, che ha vinto trofei in entrambe le ultime due stagioni.