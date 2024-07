Dove mangiare a Maratea I 7 migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 luglio 2024) È detta "la città delle 44 chiese" per il numero dei suoi edifici religiosi e soprattutto il loro valore architettonico., poco più di 4mila abitanti in provincia di Potenza, con i suoi vicoli e gli scorci panoramici sul golfo di Policastro, è quindi non solo la cittadina dal mare splendido che tutti conoscono, bensì un luogo ricco di fascino che alle spalle ha un entroterra verde rigoglioso e pieno di risorse. La tradizione gastronomica lucana, poi, riserva grandi sorprese a chi non la conosce, in particolare qui,si incontrano le sue due facce di mare e di terra. Ecco i posti da non perdere per renderle il dovuto onore.. I 7dalLa Cambusa Ristorante. Esiste dagli anni ’50 e si trova a pochi passi dalla scogliera di Fiumicello.