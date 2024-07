Cina | Hubei McDonald’s investe in catena approvvigionamento alimentare

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Wuhan, 04 lug – (Xinhua) – Ladi fast food statunitensesi e’ associata a quattro panifici e fornitori di alimenti, tra cui Bimbo e Tyson Foods, per inaugurare insieme una base dinella provincia centrale cinese dello. Il parco industriale intelligente nella citta’ di Xiaogan dello, entrato in funzione ieri, dovrebbe produrre quasi 300 milioni di pagnotte, 30.000 tonnellate di prodotti a base di carne, 30 milioni di pasticcini e 2 miliardi di prodotti da imballaggio all’anno. Phyllis Cheung, amministratore delegato diChina, ha dichiarato che lae’ presente inda oltre 30 anni, aggiungendo che l’inaugurazione del parco industriale intelligente per l’e’ un passo importante per approfondire il suo impegno nel mercato cinese.