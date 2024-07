Bologna il calendario 2024-2025 | c’è l’Udinese alla prima Ecco quando saranno le big

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio– Debutto casalingo per ildi Vincenzo Italiano. I rossoblu faranno il loro esordio nel campionatonel weekend del 17-18 agosto tra le mura amiche del Dall’Ara contronell’ambito dellagiornata della Serie A Enilive (nuovo title sponsor al posto di Tim). Gli emiliani poi andranno al Maradona per la seconda giornata, con Napoli-, match che lo scorso anno ha visto gli emiliani consolidare la propria corsa europea assicurandosi la partecipazioneprossima Champions League. L’Empoli sarà invece l’avversario della terza giornata. Nella quarta giornata invece ilaffronterà la neo promossa Como di Cesc Fabregas, con i lombardi che potrebbero essere tra le sorprese del campionato viste le possibilità economiche della proprietà e i possibili innesti (si parla dell’ex Real Madrid Varane), seguita da un’altra trasferta in quel di Monza per la quinta giornata.