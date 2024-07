Biasin chiarisce | Buongiorno una sola possibilità per l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Alessandroè al centro dell’attenzione per il mercato in Italia. Inter e Napoli hanno gli occhi sul difensore del Torino, Fabriziosu Xla situazione. TRATTATIVA – Il mercato in questo pomeriggio ha preso una via del tutto diversa rispetto a quella che sembrava prospettarsi nei giorni scorsi. Alessandroera in trattativa con il Napoli, lo è tutt’ora ma la situazione è radicalmente cambiata. Fabrizioha cercato di chiarire la possibile trattativa con: «Questione: l’unicaper un inserimento delnella trattativa trae Napoli passa dalla cessione di de Vrij in Arabia Saudita entro pochi giorni. Ergo,deve sperare che Pioli spinga per un’offerta all’olandese.