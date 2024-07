Benevento | uccide il fratello e lo decapita poi chiama i Carabinieri

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Orrore a Pannarano, provincia di: un uomo di 59 anni è stato sgozzato eto dale la testa è stata gettata dal balcone. Are poi isarebbe stato lo stesso assassino. Benito, l’omicida, e Annibale, 65 anni, la vittima, vivevano assieme da alcuni anni. Annibale era rientrato da Roma, dopo essere andato in pensione e soprattutto dopo aver perso la moglie. Era tornato nella casa di famiglia, a, dove ore viveva solo ilminore. Al momento non si conoscono le motivazioni della terribile aggressione, i cui contorni restano ancora tutti da chiarire. Idi Montesarchio guidano le indagini e in questo momento stanno ascoltando familiari e amici dei due fratelli. La volontà è quella di ricostruire le dinamiche di un rapporto burrascoso e pieno di litigi.