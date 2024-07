Atletica | Jacobs in pista a Rieti in vista di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sarà ladello stadio “Raul Guidobaldi” a ospitare l’ultimo test agonistico indidi Marcelle degli altri sprinter che da quasi 2 mesi si stanno allenando nella città del Lazio, alOlympic Training Camp. Il tecnico statunitense Rana Reider ha deciso di far sostenere ai velocisti del suo gruppo un ultimo test agonistico preolimpico dei suoi atleti con le stesse cadenze orarie dei turni che dovranno affrontare sui 100 metri tra tre settimane in Francia, sulla stessadove nel 2007 il giamaicano Asafa Powell ha realizzato il record del mondo (9?74 in semifinale delMeeting) dei 100 metri. Reider ha richiesto di allestire un programma di massima che prevede: sabato 13 luglio, intorno alle 18.