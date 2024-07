Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024)3 LUGLIOORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA LA CIRCONE è SCORREVOLE TRA LE USCITE FLAMINIA ALLA CASSIA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO DALLA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA DALLA CASILINA ALL’APPIA E Più AVANTI PER UN INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE SI SONO FORMATE CODE DA TRIONFALE ALLA SALARIA SUL TRATTO URBANO ATTENZIONE PER L’INCENDIO CHE SI è SVILUPPATO TRA FIORENTINI E TOGLIATTI E CHE HA COMPORTATO LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO TOGLIATTI IN ENTRATA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE INFINE, IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELSONO PREVISTE PER OGGI SULLA NOSTRAPRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.