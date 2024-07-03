Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 10:30 (Di mercoledì 3 luglio 2024) Viabilità 3 LUGLIO 2024 ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA LA CIRCOLazioNE è SCORREVOLE TRA LE USCITE FLAMINIA ALLA CASSIA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO DALLA Roma-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA DALLA CASILINA ALL’APPIA E Più AVANTI PER UN INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE SI SONO FORMATE CODE DA TRIONFALE ALLA SALARIA SUL TRATTO URBANO ATTENZIONE PER L’INCENDIO CHE SI è SVILUPPATO TRA FIORENTINI E TOGLIATTI E CHE HA COMPORTATO LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO TOGLIATTI IN ENTRATA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE INFINE, IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL Lazio SONO PREVISTE PER OGGI SULLA NOSTRA Regione PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 09:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE DALLA FLAMINIA ALLA CASSIA SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO DA CASAL DEL MARMO A PESCACCIO POI DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’APPIA IN INTERNA S STA IN CODA DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA POI SI RALLENTA DALLA PONTINA ALLA ROMA-FIUMICINO A SEGUIRE CODE DA TRIONFALE ALLA FLAMINIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO DIAMO ORA UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE DA VIA MONTE D’ORO A VIA DIAMARE VERSO LA CAPITALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 09:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 3 LUGLIO 2024 ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E PESCACCIO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE ARDEATINA E A24 ROMA-TERAMO IN INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVI OPER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO DIAMO ORA UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE DA VIA MONTE D’ORO A VIA DIAMARE VERSO LA CAPITALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 08:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E PESCACCIO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE ARDEATINA E A24 ROMA-TERAMO IN INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVI OPER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO DIAMO ORA UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE DA VIA MONTE D’ORO A VIA DIAMARE VERSO LA CAPITALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Sassari. Dalla Regione 590mila euro per impianti sportivi - ... Redazione Sardegna Live Il Comune di Sassari ha ricevuto dalla Regione Sardegna 590mila euro da ... la sistemazione della viabilità interna, oltre a nuove panchine e due porte del campo di calcio a 8. ... sardegnalive
- Messaggio d'allarme sui cellulari oggi a Milano: cosa succederà - ... in collaborazione con il comune di Rodano, regione Lombardia, le locali forze di polizia, il ... 'Seppure le attività programmate non avranno impatto sulla viabilità dell'area e quindi sulla mobilità ... milanotoday
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma