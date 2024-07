Un teatro vista mare Sul palco della felicità Gaber incontra Rèpaci e Puccini i Tiromancino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Cambia il sostantivo, ma non la sostanza: “ilbellezza“, che nell’estate 2023 ha animato piazza Mazzini, diventa quest’anno “il“, allestito sul BelvedereMaschere. Unall’aperto, rivolto verso il, con una ribalta di 16 metri di larghezza per 10 di profondità e una platea di 400 posti a sedere. Dove, dal 23 luglio al primo agosto, andranno in scena nove appuntamenti (tutti gratuiti) che accompagnaranno Viareggio in un viaggio attraverso la storia del-canzone, con il ritorno del Festival; il presenteletteratura epoesia; con le serate del Premio; emusica lirica e leggera. Daai Tiro Mancino. "Il tutto – spiega l’assessora alla cultura Sandra Mei –: coronato dalle nuove installazioni di Orlinski e da altre opere che presto arriveranno ad arricchire l’esposizione a cielo aperto che abbiamo pensato per questi mesi".