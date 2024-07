Sinner-Berrettini oggi in tv | orario canale e diretta streaming secondo turno Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Janniksfiderà Matteonel match valido per ildi, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Promette spettacolo il derby tricolore che mette in palio un posto al terzocontro Griekspoor o Kecmanovic. Entrambi ci arrivano avendo lasciato un set già per strada, rispettivamente contro Hanfmann e Fucsovics, ma con aspettative diverse.è ampiamente favorito dal pronostico, essendo fresco di numero uno al mondo e del titolo di Halle.è invece un ex finalista del torneo e vuole dimostrare di poter dire la sua anche contro uno dei giocatori più in forma del momento. L’unico precedente tra i due ha visto prevalere Jannik, lo scorso anno sul cemento canadese.