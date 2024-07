Sicurezza a Napoli Pd Acampora | Subito 100 nuovi agenti

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il capogruppo del Partito Democratico aaffronta il problemae sollecita il Governo per l’aumento delle forze dell’ordine in città. «Il 29 giugno scorso il ministro dell’Interno Piantedosi annunciava l’arrivo di 100 nuove unità atra poliziotti e carabinieri. Bene, anzi benissimo aumentare il numero delle forze dell’ordine presenti in città, a patto che lo si faccia concretamente. Per favore niente annunci a vuoto, niente rinvii, nessuna propaganda:ha bisogno di maggioreche in questo momento i cittadini non percepiscono dal centro storico alle zone collinari specie di notte». Così in una nota Gennaro, capogruppo per il Partito Democratico nel consiglio comunale di