Semplificazione fiscale un bollino per le imprese più virtuose e cancellazione dei vecchi debiti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Undi basso rischio per leitaliane che si dimostreranno esseredal punto di vista. È questa una delle principali decisioni adottate dal Consiglio dei ministri riunitosi in data 3 luglio 2024 che ha dato il via libera al decreto legislativo per lache semplifica, per l’appunto, i controlli sullee su tutte le attività economiche. L’esecutivo continua dunque a caldeggiare il cosiddetto Fisco amico, con i controlli che, d’ora in avanti, saranno più collaborativi e permetteranno di valorizzare chi si è comportato secondo legge. Semplificazioni, unper lepiùIn attuazione della legge annuale per la concorrenza, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo per lache razionalizza i controlli sulle attività economiche.