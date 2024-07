Scontro tra scooter Un centauro grave l’altro fugge a piedi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lotra dueKymco Agility all’incrocio tra via Bisceglie e via dei Calchi Taeggi, a due passi dal capolinea della metropolitana rossa. Un motociclista a terra eche si rialza e scappa a, lasciando in strada il veicolo poi risultato rubato venerdì scorso. L’incidente è andato in scena qualche minuto dopo le 16.30 di ieri: ilferito, di 51 anni, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico per i gravi traumi riportati nell’impatto conmotorino. Loè avvenuto a un incrocio semaforizzato, anche se dalle prime informazioni tutti e due i veicoli stavano percorrendo via Bisceglie, in direzioni opposte: quello del pirata arrivava presumibilmente da via Basilea, mentreavrebbe svoltato a sinistra in via dei Calchi Taeggi.