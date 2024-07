Ragazzo investito e ucciso dal treno sit in dei familiari | Vogliamo giustizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ancona, 3 luglio 2024 – No all’archiviazione per la morte di Mattia Perini, lo studente di 16 anni morto il 9 gennaio 2020da unalla stazione di Loreto mentre tornava a casa da scuola. Lo hanno ribadito questa mattina ie gli amici del ragazzino, originario di Civitanova e residente a Montecosaro, in un sit in che ha avuto luogo fuori dal tribunale di Ancona. La manifestazione, a cui hanno partecipato una trentina di persone, tutte con la maglietta con scritto “per Mattia” è stata indetta dal padre Giordano perché questa mattina c’era l’udienza per opporsi all’archiviazione del caso come chiesto dalla pm Serena Bizzarri, la seconda nel giro di due anni. Per la Procura infatti non ci sarebbero elementi per portare avanti l’indagine, senza colpevoli, perché il 16enne sarebbe stato vittima di una imprudenza.