Radu chi si rivede! L’Inter dialoga con un club di Serie A – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è di ritorno dal prestito deludente al Bournemouth. Il portiere di proprietà ancora delè alla ricerca di una nuova destinazione, questa volta definitiva (si spera). Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il portiere rumenocon undiA. NUOVA SISTEMAZIONE – L’Empoli ha messo gli occhi su Ionut, portiere di proprietà del, recentemente rientrato dal prestito al Bournemouth in Premier League. La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio su SkySport, confermandoesse deltoscano per il giovane estremo difensore. L’Empoli sta attualmentendo conper valutare la possibilità di un trasferimento. Iltoscano è alla ricerca di un portiere affidabile per la prossima stagione e vede nel giocatore romeno una valida opzione per rinforzare la propria rosa.