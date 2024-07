Pattinaggio artisitico a rotelle | Mills-Cortini trionfano nelle coppie agli Italiani 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il primo titolo tricolore nella massima categoria per Micol-Tommaso. Il binomio azzurro ha infatti trionfatod’artistico, gara valida per i Campionatidiartistico ain fase di svolgimento in questi giorni presso il Palazzetto dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia). Gli atleti seguiti dallo staff capitanato da Cristina Pelli ha difeso la leadership dello short, scavalcando l’importante soglia dei 200 punti nel totale. Tralasciando alcune sbavature commesse negli elementi di salto in parallelo e lanciati, gli atleti hanno preso il largo nel resto delle difficoltà, snocciolando ad esempio due sollevamenti d’alto profilo, il Venerucci e vite rovescia, chiamati di livello quattro così come la spirale della morte.