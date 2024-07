MotoGP ufficiale | Remy Gardner sostituirà Rins al GP della Germania

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Adesso èAlexal GP, nono appuntamento del Motomondiale 2024 diin scena questo fine settimana presso l’iconico circuito del Sachsering. La notizia, già circolata con insistenza nelle scorse ore, è stata confermata nella giornata di oggi, mercoledì 3 luglio, attraverso un comunicatopubblicato sul sitodel Campionato. Il centauro, attualmente impegnato in Superbike, ritorna nella classe Regina a due anni di distanza dall’ultima volta, quando prese parte alla stagione 2022 dopo aver vinto l’anno prima il titolo in Moto2. L’australiano, pronto a salire in sella alla M1 del Team Monster Energy Yamaha, ha accolto con entusiasmo l’opportunità che avrà nel weekend: “Spero innanzitutto che Alex si riprenda velocemente e gli auguro il meglio – ha detto– Sono davvero entusiasta di questa sfida e ringrazio Yamaha per aver pensato a me.