Mafia e calunniaindagato ex Pm Palermo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 12.11 L'ex Pm del pool antipalermitano Natoli è indagato a Caltanissetta per favoreggiamento allae calunnia, e ha ricevuto un invito a comparire per essere interrogato. Secondo i Pm nisseni, Natoli avrebbe insabbiato un'inchiesta nata a Massa Carrara e poi confluita in quella palermitana dei primi anni 90 sue appalti, per alcuni vero movente della strage dove morì il giudice Borsellino. "Sono stato e sono uomo delle istituzioni,piena fiducia in giustizia", dice.