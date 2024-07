L' ultima vendetta | Liam Neeson vendicatore sul viale del tramonto nella clip esclusiva

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un dialogo trae il giovane Jack Gleesonde L', action thriller irlandese nelle sale italiane con Vertice 360 a partire dal 17 luglio. Dopo aver attirato l'attenzione del pubblico della Mostra di Venezia 2023, sta finalmente per arrivare nei cinema L', thriller irlandese che vede protagonista la star. Diretto da Robert Lorenz, alla sua terza regia dopo Di nuovo in gioco e Un uomo sopra la legge, il film approderà nei cinema italiani con Vertice 360 a partire dal 17 luglio. Unaofferta quest'oggi da Movieplayer.it anticipa un dialogo tra, assassino in pensione costretto a tornare in azione per risolvere una bega personale, e il giovane Jack Gleeson.