L’Italia fa c****e una squadra senza palle Cassano attacca i giocatori e difende Spalletti | Non poteva fare più di così

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Facciamo cagare, questa è la realtà dei fatti. Abbiamo fatto schifo.personalità,qualità,un’idea,niente“. Mai banale Antonionelle sue dichiarazioni. E anche dopo la pesante sconfitta delcontro la Svizzera a Euro 2024, l’ex fantasista hato gli Azzurri per la pessima prestazione offerta. Sempre e ostinatamente controtendenza,si scaglia contro i, mal’allenatore, il ct Luciano Stti: “Ovviamente il mister più di questo nonperché poi nella realtà quei mezziche dicono che sono buoni, che dovrebbero venir fuori e, invece Facciamo cagare”. Europei 2024, il tabellone dei quarti di finale Calendario, partite e dove vederle in tv (Sky, Now, Rai)rivela: “Io lo avevo detto a Stti” “Lo avevo detto al mister che la Nazionale era scarsa e sarebbe stata una bella gatta da pelare, ma sarò sempre al suo fianco perché è un genio.