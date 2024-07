Leggerissimi Colapesce Dimartino | Le nostre canzoni tridimensionali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) di Andrea Spinelli "Staremo assieme finché ne abbiamo voglia" avevano detto ai tempi del boom di Musica leggerissima. E quella "voglia" anon è ancora passata. In concerto stasera alle 21 ai Giardini del Frontone di Perugia per la rassegna L’Umbria Che Spacca, il 18 agosto in Piazza delle Baleari a Marina di Pisa e il 5 settembre alla Spiaggia della Darsena a Castiglione della Pescaia nell’ambito del Popcast Festival, il duo siciliano se ne va ad inseguire fino all’autunno, con la chitarra in spalla, la voglia di niente hit che crepitano tra le labbra. "In questi concerti proponiamodell’ultimo disco, ma anche del predecessore I mortali e della colonna sonora del nostro debutto sul grande schermo La primavera della mia vita", anticipano Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino, 81 anni in due.