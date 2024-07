La Vigor viaggia nel segno della continuità Arrivano conferme care a mister Clementi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024)dovevano essere,sono state. Le prime mosse, ufficiali,coinvolgono 4 giocatori che hanno fortemente caratterizzato la storia recente dei rossoblu: Edoardo Roberto, Alessandro Tomba, Enrico Magi Galluzzi e capitan Denis Pesaresi. Ebbene sì vestiranno ancora la casacca, tutto come previsto, già da alcune settimane infatti il capitano e gli altri senatori erano in odor di riconferma. Eppure c’è un pizzico tristezza nell’ambienteino a causapartenza di Gambini che lascia il "Bianchelli" dopo 4 stagioni. Andando con ordine, i quattro confermati sono figure affidabili, moltoe, aspetto per nulla secondario, tutti senigalliesi. Il segnaleche la piazza si aspettava: dopo il tris dinel pacchetto arretrato ecco capitan Denis Pesaresi.