Imprese | Stm entra in Gruppo Valtus e diventa operatore globale di Interim Management

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Stm (Studio Temporary Manager Spa) annuncia l'ta nel, leader europeo nell', contribuendo significativamente al rafforzamento della presenza delin Europa. Stm, con sede a Verona e uffici a Milano, Torino, Roma, Bologna e Pesaro e un fatturato 2023 che si attesta sui 5,12 milioni di euro, offre soluzioni temporanee di topda oltre 12 anni, con un trend di crescita importante. Con un team multidisciplinare di oltre 30 partner in tutta Italia, Stm assiste le aziende in varie situazioni, come turnaround, progetti di miglioramento o sviluppo aziendale ed Executive Search. Stm si conferma un player importante nello scenario nazionale, e da oggi su scala più ampia , come testimoniano i 49 incarichi ricevuti lo scorso anno.