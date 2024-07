I 21 migliori Timorasso scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Segnalandovi ivini del Piemonte ci siamo già occupati più volte del lato bianchista della regione, concentrandoci sulle etichette di punta di denominazioni quali Gavi o Cortese di Gavi, Erbaluce di Caluso o Roero Arneis. In questo caso il protagonista è il vitigno, coltivato nella zona dei Colli Tortonesi (in particolare nelle province di Asti e Alessandria), che confina con Lombardia, l'Emilia-Romagna e la Liguria. Alla fine degli anni '80 del secolo scorso il vitigno stava per scomparire, la sua riscoperta e valorizzazione si deve a Walter Massa agli inizi dei '90. E così il distretto ha iniziato a lavorare di nuovo con quest'uva potente ed elegante al tempo stesso, che regala vini in grado di evolvere molto bene nel tempo.