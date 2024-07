Gualtieri | Per anni Roma è stata lasciata senza risorse minime

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – “La città deve tornare ad essere locomotiva dell’Italia. Non dobbiamo sprecare questa occasione e opportunità del Giubileo. La ‘notizia’ non che è che aoggi ci siano leda spendere, sempre meno delle altre capitali, ma che pernon ha avutoe indispensabili per garantire il funzionamento e lo sviluppo della città“. Lo ha detto il sindaco diRoberto, alla presentazione dell’agenda della Cisl, Giubileo 2025, nella sala della Protomoteca in Campidoglio. “può essere trasformata per dispiegare le sue grandi qualità”, ha aggiunto. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.