Grave Infortunio Notturno | Operaio Cade da Tre Metri in uno Stabilimento di Surgelati

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pescara - Undi 59 anni è in gravi condizioni dopo essere caduto da un'altezza di circa trementre lavorava in unodi. L'incidente è avvenuto durante la notte, e l'uomo, magazziniere, è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Pescara. Secondo i primi accertamenti condotti dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Penne, l'stava riparando un rullo trasportatore quando, per cause ancora in corso di verifica, ha perso l'equilibrio ed è precipitato. I colleghi sono stati i primi a soccorrerlo, allertando poi i servizi di emergenza che hanno trasportato l'uomo in codice rosso al Santo Spirito. Nella mattinata, i militari e il personale del Dipartimento di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl hanno effettuato un sopralluogo nelloper accertare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.