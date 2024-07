Gina Lollobrigida non voleva vendere i suoi cimeli? Per me quando l’ha detto era solo amareggiata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lo scorso 26 giugno si è tenuta l’ennesima udienza di uno dei processi in cui è imputato Andrea Piazzolla, l’uomo che è stato al fianco diin qualità di fido assistente fino alla fine deigiorni e al quale la diva era legata da un profondo e autentico affetto. Si tratta del processo in cui Piazzolla è accusato insieme ad un ristoratore romano di aver approfittato della condizione di vulnerabilità dell’attrice per farle firmare nel 2020 alcuni mandati peralla casa d’aste Colasanti circa 350 oggetti tra opere d’arte eantichi. Ciò che avrebbe convinto i magistrati a rinviare a giudizio il factotum della diva sono le parole stesse della Lollo che al pm dichiarò di non voler affatto separarsi da quegli oggetti.