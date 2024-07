Frangia | come fare una curtain bangs senza tagliare i capelli

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ladelle it-girl è il sogno proibito di molte. Ma per quanto laa tendina lunga e corta sia un bellissimo elemento per incorniciare il viso, non tutte siamo pronte a un impegno a medio o lungo termine. Il problema è sempre lo stesso. Non è tanto una questione di dover, quanto riuscire a gestire il problema della ricrescita nel momento in cui si decide che non vogliamo più la. Eppure c’è un metodo (anzi due!) per realizzare ladover sacrificare nemmeno un centimetro di chioma. E il segreto è tutto nello styling.a tendina lunga e corta: a chi sta bene Il successo dellaè dato dal fatto che sta bene praticamente a ogni forma del viso.