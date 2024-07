Euro 2024 ? Inter edition | promossi e bocciati degli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Glididisi sono conclusi ieri, con la qualificazione della Turchia di Calhanoglu ai danni dell’Austria di Arnautovic. Ie idell’nel primo turno ad eliminazione diretta. VERDETTI –entra nel vivo. Ieri si è concluso ufficialmente il primo turno ad eliminazione diretta: ossia glidi. Importanti verdetti, come le qualificazioni di Francia, Inghilterra, Spagna, Germania, Olanda e Portogallo, ma anche la cocente delusione legata all’Italia di Luciano Spalletti. Sorprendenti invece Svizzera (a proposito di Nazionale azzurra) e Turchia. La selezione di Vincenzo Montella, si è qualificata per ultima ieri sera battendo in una bellissima partita l’Austria di Marko Arnautovic. Ai quarti sfideessantissime e di grande fascino: Spagna-Germania, Francia-Portogallo, Inghilterra-Svizzera e Olanda-Turchia.