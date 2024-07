Di Marzio | Incontro a Bruxelles con Lukaku la rivelazione riguarda il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Arrivano importanti novità sul futuro di Romelu: la notizia svelata da Gianluca Dianche il. In casasi lavora per programmare la prossima stagione. La dirigenza con il nuovo allenatore, Antonio Conte, infatti, studia le migliori mosse che si verranno a creare nella finestra estiva del calciomercato, con l’obiettivo di migliorare la squadra e renderla più competitiva. Uno dei reparti su cui la società si sta focalizzando per migliorarlo è quello dell’attacco, in quanto deve fare i conti con il futuro di Victor Osimhen. Non è una situazione facile in quanto l’attaccante nigeriano lascerà quasi sicuramente il club nella prossima settimana, ma all’interno del contratto del calciatore è anche presente una clausola di 130 milioni di euro che dovrà essere rispettata.