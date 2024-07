Carboni il Marsiglia fa sul serio Due opzioni per la cessione – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ilfa veramente sulper Valentin, il gioiello classe 2005 dell’Inter. L’argentino deciderà il suo futuro alla fine della Copa America, ma ci sono duesecondo il Corriere dello Sport. INTERESSE – Ilvuole Valentin, o meglio proprio Roberto De Zerbi ha chiesto esplicitamente appena arrivato al club francese l’attaccante argentino. Vuole far crescere il classe 2005, lo vuole far consacrare con la sua squadra. L’agente Crnjar, oltre a rappresentare Leoni, rappresenta anche De Zerbi e ieri è stato in Viale della Liberazione. Chissà che non abbia parlato anche di. Il suo futuro sarà comunque deciso alla fine della Copa America. DUE– Il dilemma vale tanto per l’Inter in questo momento.