Buffon incontra Gravina | la decisione sul futuro in azzurro dopo il disastro di Euro 2024

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Gianluigiprolunga il suo incarico in. Il primatista di presenze con la maglia della Nazionale italiana (176), nominato Capo delegazione dal presidente della Figc Gabrielelo scorso agosto e con il contratto in scadenza a finepeo, ha accettato con entusiasmo la proposta del numero uno federale. Durante un incontro svoltosi oggi nella sede della Federazione a Roma,gli ha rinnovato la stima e la volontà di valutare insieme un percorso professionale ancora più ampio e trasversale all’interno del Club Italia“. È quanto espresso dalla FIGC con una nota sul sito ufficialel’incontro frasvoltosi nelle ultime ore.resta capo delegazione. “Gigi è una risorsa straordinaria per la Figc e per la Nazionale – dichiara– si è calato nel nuovo ruolo con grande disponibilità e professionalità, lo ringrazio per aver fortemente voluto continuare a dare il suo contributo alla causa azzurra.