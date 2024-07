Buchanan l’orario dell’operazione a Dallas Inter in attesa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’è in trepidanteper l’esitodi Tajon. Il calciatore si è fratturato la tibia in allenamento con il Canada e oggi per lui sarà un giorno decisivo. OPERAZIONE – Tajonsta vivendo un momento difficilissimo. Nel periodo più importante della sua carriera, tra la Copa America con il Canada e la sua prima vera stagione d’esordio all’, il giocatore ha subito una frattura alla tibia. La sfortuna ha voluto che l’infortunio arrivasse durante un semplice allenamento di preparazione ai quarti di finale della competizione che si sta giocando negli Stati Uniti. Oggisi opererà.– Alle ore 14.30 italiane a, nello Stato del Texas,si sottoporrà all’operazione per la frattura della tibia secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi su X.