Basket preolimpico di Portorico | l' Italia travolge il Bahrein 114-53

(Di mercoledì 3 luglio 2024) San Juan di, 3 luglio 2024 – Comincia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italdi coach Gianmarco Pozzecco aldi. All’Arena Coliseum di San Juan de, infatti, gli azzurri non hanno fatto sconti alimponendosi con un 114-53 finale, perentorio sia nei numeri che nella sostanza. La netta superiorità fisica e tecnica degli azzurri è emersa sin dalle primissime battute di un match a senso unico, in cui l’, che ha tirato con il 60% dal campo (71% nel tiro da due e 41% nel tiro da tre) e ha dominato con un eloquente 45-21 anche la battaglia a rimbalzo, è riuscita a portare ben sette uomini in doppia cifra: a fare da capifila in questo ideale “Settebello” azzurro, sono stati Danilo Gallinari e Nicolò Melli (per lui anche 6 rimbalzi e 4 assist per un complessivo 23 di valutazione) che hanno chiuso con un bottino personale di 14 punti a testa.