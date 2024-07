Andrea Dondoli e l’allenatore Roberto Merlini convocati per i Campionati Europei Juniores

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Grande orgoglio per la Amatori Nuoto Follonica, vista la convocazione diaglicon coach. La società del Golfo ha annunciato la convocazione dell’atletae delper idi nuoto che si terranno a Vilnius, Lituania, dal 2 al 7 luglio 2024., giovane promessa del nuoto e tesserato con la società Virtus Buonconvento, ha ricevuto questa prestigiosa chiamata grazie ai suoi eccellenti risultati in vasca.Al fianco dell’atleta partirà anche, in qualità di membro dello staff tecnico della Nazionale Italiana., oltre a esseredi grande esperienza, è anche il presidente degli Amatori Nuoto Follonica. "È un momento di grande emozione e orgoglio – dice–.