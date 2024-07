Wimbledon 2024 | partite sospese per oscurità martedì 2 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Si chiude la seconda giornata di, ma non si completa il quadro dei secondi turni. A causa della pioggia caduta nel pomeriggio sull'All England Club di Londra, alcunesono state iniziate tardi eperalle 21.00 ore inglesi (ore 22.00 italiane). Sono sette leinterrotte e che proseguiranno nella giornata di domani. Auger-Aliassime-Kokkinakis, Safiullin-Cerundolo, Nishikori-Rinderknech, Goffin-Machac, Pouille-Djere, Evans-Tabilo e Ruusuvuori-McDonald sono i match fermati. IL TABELLONE AGGIORNATO TUTTE LECON I PUNTEGGI PARZIALI Auger-Aliassime vs K0kkinakis 6-4 7-5 6-7(9) 1-1 Safiullin vs Cerundolo 6-7(5) 3-6 7-5 6-3 0-0 Ruusuvuori vs McDonald 7-6(6) 4-6 5-7 4-3 Nishikori vs Rinderknech 7-5 4-6 1-1 Goffin vs Machac 6-3 4-2 Pouille vs Djere 3-6 7-6(4) Tabilo vs Evans 6-2 3-3