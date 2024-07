Welfare aziendale e vacanze come sfruttarlo | la guida

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Milano, 2 luglio 2024 – L'aumento dei prezzi si riflette inevitabilmente sul budget delle famiglie che spesso sono costrette a tagliare il costo delle. Mentre,ogni anno, milioni di italiani attendono con ansia il periodo estivo per concedersi finalmente una meritata pausa dagli impegni lavorativi e dalla solita routine lo scenario che si prospetta però, per chi si appresta a pianificare le proprie ferie, appare tutt’altro che roseo. Sei milioni di italiani non possono permettersi una vacanza Secondo i dati raccolti da un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Rearch e Bilendi, risulta evidente che quest’anno in Italia circa 6,5 milioni di persone non potranno permettersi una vacanza, di cui 3,7 hanno indicato ragioni economichecausa principale.