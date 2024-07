Una voce per Padre Pio | gli ospiti del programma da Al Bano a Raoul Bova

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 2 luglio 2024) Mercoledì 3 luglio torna in tv, come ogni anno, in prima serata, UnaperPio 2024, concerto benefico condotto da Mara Venier e dedicato a onorare la figura del santo di Pietrelcina, con moltissimie una raccolta fondi benefica sostenuta dalla Rai, per il sostentamento di diversi progetti umanitari. Ecco l’elenco completo degliprevisti AlErmal Meta Rita Pavone Fausto Leali Orietta Berti Mario Biondi Alessio Maninni Vinicio Marchioni Raf(comenarrante) Per sostenere l’associazione e i suoi progetti, nel corso della serata basterà inviare un SMS al numero 45531; tra le iniziative, ricordiamo la costruzione di un corridoio umanitario, la creazione di una rete di protezione per minori bisognosi di cure mediche, e i finanziamenti per la costruzione di un ospedale all’avanguardia della tecnica.