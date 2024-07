Tutto chiede salvezza 2 in anteprima al Giffoni54 | le novità sulla trama

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 2 luglio 2024) Il primo episodio della seconda stagione disarà presentato inal 54° Giffoni Film Festival. L’acclamata serie Netflix sarà protagonista della giornata inaugurale dell’evento cinematografico nostrano, che avrà luogo nelle giornate tra il 19 e il 28 luglio. Laddove ha esordito nel 2022, a breve farà ritorno. La seconda stagione dell’acclamata serie Netflix prodotta da Picomedia,, sarà presentata inal 54° Giffoni Film Festival. Per i giovani giurati, i juror, si tratterà di un’occasione per esplorare, in esclusiva, l’evoluzione di Daniele (Federico Cesari), protagonista della serie, la cui prima stagione ha esordito proprio nell’edizione 2022 della kermesse nostrana. La seconda stagione di “” presentata al 54° Giffoni Film Festival (Credits: ANSA) – VelvetMagIl primo episodio del nuovo capitolo dello show, basato sull’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, sarà presentato nella giornata inaugurale di venerdì 19 luglio.