Tutte le sfumature di capelli neri e blu | audaci profonde misteriose elettriche

(Di martedì 2 luglio 2024) Ie blu scuro non sono di certo una novità, ma comele mode, anche l’interesse nei loro confronti è ciclico. E l’ispirazione sembra provenire dai protagonisti degli anime e dei manga giapponesi. L’accostamento di nero è blu è sicuramente indice di una personalità grintosa e che ama sperimentare, scostandosi da sentieri già battuti. Non a caso iblu sono stati sfoggiati da numerose celeb nel corso degli anni. Da una giovanissima Kylie Jenner che portavacon punte blu lisci e lunghi a Katy Perry che invece li ha proposti in più occasioni. Aggiungere una sfumatura di blu al più rassicurante nero è quindi un’ammissione vera e propria di non voler passare inosservate.