SKY | Napoli doppio colpo in difesa | Spinazzola e Buongiorno a un passo

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilvicino a. Martedì decisivo per chiudere le trattative. Di Marzio rivela i dettagli degli incontri previsti. Conte pronto ad accogliere i nuovi rinforzi in. Calciomercatoa unIlsi prepara a rinforzare lacon due colpi importanti. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, gli azzurri sono vicini a chiudere per Leonardoe Alessandro. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, rivela: “Ilsi stanno avvicinando sempre di più e nella giornata di martedì 2 luglio ci sarà un nuovo incontro per cercare di arrivare a una conclusione. Si tratta per un contratto biennale.”, svincolato dopo la fine del suo contratto con la Roma, andrebbe a rinforzare le fasce delnel 3-5-2 di Antonio Conte.