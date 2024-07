Scarlett Johansson ha trovato il partner perfetto in Channing Tatum | la loro intesa è alle stelle in Fly Me to the Moon

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 2 luglio 2024) E dire che lei, Fly Me to the– Le due facce della Luna (2024), non voleva nemmeno farlo. Voleva solo produrlo. Invece, il film di Greg Berlanti si è dimostrato una delle migliori esperienze della sua carriera. Perchénon può che dar ragione al suo regista: conè stata questione di un attimo. La trama di “Fly Me to the– Le due facce della Luna” I due divi sono i protagonisti di questa commedia, un po’ romantica un po’ drammatica al cinema dall’11 luglio, che parte da un’idea tanto cara ai cospirazionisti: e se le immagini dello storico allunaggio dell’Apollo 11 nel 1969 fossero state ricreate in studio come un film di Hollywood? Assunta per rilanciare l’immagine pubblica della Nasa, Kelly Jones (), ragazza prodigio del marketing, si scontrerà con Cole Davis (), ex pilota militare ora direttore del programma di lancio, creando scompiglio nel suo già difficile compito.