Sanremo il giudice dà ragione a Morgan | non diffamò Bugo VIDEO

(Di martedì 2 luglio 2024) “Che succede?”, si chiedeva con atteggiamento perplessosul palco di, mentre si diffondeva il panico e Amadeus cercava di raccapezzarsi per mettere una pezza e fare andare avanti la serata del Festival. Nulla, per ilnulla è successo. Quattro anni dopo il clamoroso abbandono del palco di, in gara in coppia con l’ex Blu Vertigo nell’edizione del 2020 i cui si sono presentati con il brano “Sincero”, il Tribunale di Imperia ha assolto. “Il fatto non sussiste”, è la sentenza delin favore di Marco Castoldi, così come è registrato all’anagrafe l’eclettico cantautore. Cristian Bugatti, in arte, lo aveva trascinato a processo con l’accusa di diffamazione aggravata nei suoi confronti perché aveva modificato il testo della loro canzone senza avvertirlo durante l’esibizione che provocò, quindi, la fuga dal palco del cantautore nato a Rho, in provincia di Milano, 50 anni fa.