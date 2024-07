Questa copertina di Charlie Hebdo con Salvini disegnato a forma di pene è falsa

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 2 luglio 2024) Il 1° luglio 2024 è stata pubblicata l’immagine di una presuntadella rivista satirica francesecontenente da un lato Marine Le Pen, la deputata ed ex presidente del partito di estrema destra francese Rassemblement National, e dall’altro il ministro italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteodie definito «Le Tete de Penis». Lo stesso contenuto è stato pubblicato anche su X. Si tratta di una notizia, che circola online da almeno nove anni. L’immagine è presente in Rete dal 2015. Secondo quanto si legge sulla, il numero della rivista con Le Pen ecome unsarebbe il 1144 del 21 maggio 2014. Tuttavia, nellaoriginale del numero 1144 del 21 maggio 2014 non compare, ma solo Marine Le Pen in un disegno satirico mentre punta una pistola alla tempia di una donna che simboleggia l’Europa.