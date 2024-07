Oriana Marzoli ha ritrovato l’amore con Facundo | il retroscena degli amici della coppia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 luglio 2024)ha perso la testa per il fidanzato: ilsullarivelato da Alessandro Rosica Nella vita diè tornato a bussare con prepotenza. La showgirl argentina si è mostrata innamorata e felice di recente, raccontando questo momento particolarmente gioioso sui social, postando in compagnia del nuovo fidanzato, conosciuto nel corso di un reality in Cile. Intervenuta nel corso dell’ultima puntata di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Marte, Deianira Marzano ha reso nota la relazione: “è ufficialmente fidanzata conGonzalez! Sai come si chiamava prima il fandom? Adesso è #Marzolez” ha detto l’esperta di gossip aggiornando sulla nuova storia di