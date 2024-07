Nuovi limiti delle compensazioni in F24 a partire dal 1 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 luglio 2024) Adal 1°, sono entrate in vigore nuove regole riguardanti ledei crediti tramite il modello F24. Queste modifiche sono state introdotte dalla legge di Bilancio. Cambiamenti principali Il Legislatore ha apportato rilevanti novità in materia di compensazione dei crediti nel modello F24 prevedendo: – l’obbligo, per i crediti INPS / INAIL, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’AgenziaEntrate (art. 1, comma 94, lett. a); – l’esclusione dalla compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o di atti emessi dall’AgenziaEntrate affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti / non siano in essere provvedimenti di sospensione.